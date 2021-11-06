СМИ узнали, что цифровой рубль может получить отдельное правовое регулирование

Цифровой рубль получит отдельное правовое регулирование. Об этом «Известиям» рассказали в Банке России, Министерстве экономического развития РФ и комитете Государственной думы по финансовому рынку. Так, требуется установить, что цифровым рублем возможно производить оплаты. Кроме того, необходимо урегулировать процесс взыскания с должников имущества в виде цифровой валюты.

Уточняется, что данные поправки закрепятся в законодательстве после эксперимента, который состоится в 2022 году. Заместитель директора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Алексей Минаев обратил внимание на то, что цифровым рублем можно будет расплачиваться «в отличие от обычных цифровых валют».

Глава комитета Государственной думы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что планируется законодательно закрепить полномочия ЦБ по организации денежного обращения на основе цифрового рубля, права регулятора по осуществлению банковских операций с его применением.

Также необходимо установить меры защиты при расчетах с использованием такой валюты. Как утверждает Аксаков, владельцы цифровых рублей и обладатели фиатных средств будут полностью равны в своих возможностях.

По его словам, в законе о цифровых финансовых активах требуется провести границу между понятиями цифровых валют, цифрового рубля и стейблкойнов. Также Аксаков добавил, что важно усилить гарантии судебной защиты и ввести регулирование майнинга.