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Назван неочевидный фактор, который в несколько раз повышает риск заболеть COVID-19

Анна Назайкина
06:44 06.11.2021
Полноценный сон важен для общего иммунитета, подчеркнула врач.
Назван неочевидный фактор, который в несколько раз повышает риск заболеть COVID-19
© Фото: Brancolini Fotogramma Globallookpress
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Существует фактор, который существенно повышает риск заболеть коронавирусом и при этом является не самым очевидным. О нем рассказала врач-сомнолог Елена Царева в беседе со Sputnik.

Речь идет о недостатке сна. По словам врача, если спать меньше необходимых восьми часов, то можно получить последствия в виде повышенной чувствительности к респираторным заболеваниям.

Царева отметила, что эти данные появились в ходе соответствующего исследования. Эксперты изучили больничные пациентов с недосыпом и сравнили их с теми, кто спал достаточно. Выяснилось, что первые значительно чаще и тяжелее болеют.

«Если мало спать, то страдают не только когнитивные функции. Во время сна у нас происходит много процессов, которые необходимы организму», - объяснила врач.

Полноценный сон важен для общего иммунитета. Он формируется во время сна и даже одна бессонная ночь способна повысить риск заражения в случае контакта с вирусом в несколько раз, подчеркнула эксперт.

Врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи рассказала, что попытки справиться с бессонницей при помощи таблеток не всегда эффективны, а в ряде случаев могут быть опасны из-за побочных действий препаратов.

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