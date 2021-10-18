Врач перечислила способы побороть бессонницу без таблеток

Попытки справиться с бессонницей при помощи таблеток не всегда эффективны, а в ряде случаев могут быть опасны из-за побочных действий препаратов. Об этом рассказала врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи. В борьбе за здоровый сон она призывает идти естественным путем.

«Первый способ борьбы с бессонницей без лекарств - правильный режим. Просыпаться и засыпать нужно в одно и то же время - это наладит биологические часы. В среднем взрослому человеку достаточно семь-девять часов сна», - заявила Фаллахи в беседе с РИА Новости.

Ванна с эфирными маслами также поможет расслабиться и настроиться на нужный лад, добавила она. Особенно эффективны масла ромашки или лаванды.

«Если на это нет времени, достаточно принять теплый душ. Главное - принять душ или ванну за два часа до сна. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Достаточно получаса, в теплое время года до полутора часов», - напомнила врач.

Перед отходом ко сну не стоит перегружать организм жирной или обильной пищей, советует эксперт. Для легкого перекуса идеально подойдут банан, йогурт и ромашковый чай.

«Кроме того, обязательны регулярные физические нагрузки: плавание, танцы, бег, занятия в тренажерном зале до 19 часов вечера», - констатировала эксперт.

Ни в коем случае нельзя заставлять себя спать, предупредила Нуржахан Фаллахи. Это усиливает тревогу и нервное напряжение. Можно попробовать расслабиться при помощи спокойной музыки или чтения книги. Кроме того, в спальне важно поддерживать комфортные температуру и влажность.