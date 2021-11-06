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Борьба с COVID-19: более полутора тысяч военнослужащих ЗВО проводят спецобработку в местах массового скопления

Майя Мусиенко
05:07 06.11.2021
Дезинфекция проводится в детских садах, школах, больницах и других общественно значимых учреждениях.
Борьба с COVID-19: более полутора тысяч военнослужащих ЗВО проводят спецобработку в местах массового скопления
© Фото: Министерство обороны РФ
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Свыше полутора тысяч военнослужащих Западного военного округа ежедневно проводят специальную обработку мест массового скопления в связи с эпидемией COVID-19. Они работают в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях в местах дислокации гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО.

Представители войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты задействованы в специальной обработке предприятий, школ, детсадов, детских домов и больниц. Военнослужащие подразделений танковой армии ЗВО используют порядка 20 многофункциональных авторазливочных станций АРС-14 и АРС-14КМ.

Кроме того, в соединениях и воинских частях регулярно проводится обработка мест с высоким уровнем риска распространения вирусных заболеваний, таких как контрольно-пропускные пункты, контрольно-технические пункты, столовые, склады и спальные расположения.

Ранее сообщалось, что для предотвращения распространения вирусных инфекций военнослужащие танковой армии ЗВО обработали подъезды и прилегающие к ним территории домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны.

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