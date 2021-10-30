Военнослужащие танковой армии ЗВО провели спецобработку домов подшефных ветеранов

В Подмосковье для предотвращения распространения вирусных инфекций военнослужащие танковой армии ЗВО обработали подъезды и прилегающие к ним территории домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в поселке Калининец Московской области военнослужащие подразделений РХБЗ навестили ветеранов Великой Отечественной войны 96-летнего Куркина Николая Васильевича, 95-летнего Паршевикову Сергею Григорьевичу, 98-летнию Соколову Ангелину Матвеевну, провели специальную обработку помещений и передали им свежие печатные издания.

Ежедневно военнослужащие танковой армии ЗВО с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности совместно с волонтерскими организациями совершают по несколько выездов. Среди тех, к кому они едут, не только ветераны Великой Отечественной войны, но и люди, которым по медицинским показаниям необходимо ограничить посещение общественных мест.

Любой выезд для военных на места начинается с инструктажа и измерения температуры. Обязательное условие - наличие маски, перчаток и обработка рук дезинфицирующим средством. В дезинфекции принимают участие около 50 военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа.