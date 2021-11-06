Конгресс США призвал Байдена направить боевые корабли в Черное море

Республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер призвали президента США Джо Байдена в целях защиты Украины «развернуть военное присутствие Штатов в Черном море». Кроме того, два конгрессмена выступили с инициативой оказать Киеву военную поддержку.

«Мы призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведданных и оружия», - отмечено в письме конгрессменов, передает издание Defense News.

Кроме того, республиканцы призвали в целях якобы «сдерживания» России «развернуть военное присутствие США в Черном море».

«Мы настоятельно призываем вас немедленно рассмотреть вопрос о надлежащем военном присутствии США», - добавили конгрессмены.

Несколькими днями ранее стало известно, что силы и средства Черноморского флота РФ приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney ВМС США, который зашел в акваторию Черного моря.

Накануне этого Штаты заявили об отправке флагманского корабля в Черное море. Отмечалось, что планируется проведение операции с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.