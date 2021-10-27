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В центре Гамалеи рассказали, что люди могут быть носителями COVID-19 несколько месяцев

Алексей Курильченко
17:43 27.10.2021
Длительными переносчиками инфекции могут быть люди, по той или иной причине имеющие проблемы с иммунитетом.
В центре Гамалеи рассказали, что люди могут быть носителями COVID-19 несколько месяцев
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Центр Гамалеи выявил несколько случаев хронического инфицирования COVID-19 - в этой ситуации люди могут быть носителями инфекции на протяжении нескольких месяцев. По словам руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимира Гущина, такими людьми могут быть те, кто имеет диагноз ВИЧ, принимает подавляющие иммунитет препараты или перенесшие пересадку органов.

«Вот в такой ситуации на самом деле может сложиться условие для того, чтобы вирус находился с человеком очень долгое время. На сегодняшний день известны случаи, когда люди становятся носителями на многие месяцы и даже годы. Есть случай, когда больше года человек является зараженным. В таком случае таких людей надо выявлять и желательно лечить, чтобы они как можно скорее переставали быть такими хроническими носителями, потому что в таких пациентах вирус получает некую возможность дополнительно, ускоренно эволюционировать», - сказал Гущин в эфире общества «Знание».

Эксперт отметил, что в центре уже разработали протоколы для лечения таких пациентов.  

Ранее в центре Гамалеи сообщили, что в России не зарегистрированы летальные исходы в результате острой реакции на вакцину от COVID-19. При этом технологически у разработчиков отечественной вакцины есть возможность менять ее под каждый новый штамм, однако, по его словам, в этом нет необходимости.

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