В стране и мире Ученые рассказали о пользе уколов витамина C при COVID-19 Майя Мусиенко По данным исследований после терапии тяжелобольные стали проводить в стационарах меньше времени. © Фото: pixabay

Облегчить течение коронавируса, а также ускорить выздоровление помогают ежедневные внутривенные инъекции витамина С. Об этом рассказала автор исследования Анита Карр из Университета Отаго (Новая Зеландия). «Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от 6 до 24 г внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация, и снизились маркеры воспаления», — цитирует эксперта The Telegraph. В статье также отмечается, что дефицит витамина C в плазме крови наблюдается у 70% населения. Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал «Звезде», влияет ли генетика на тяжелое течение коронавируса. Он подчеркнул, что независимо от наличия определенного гена в организме необходимо выполнять все противоэпидемические рекомендации.