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Ученые рассказали о пользе уколов витамина C при COVID-19

Майя Мусиенко
04:35 06.11.2021
По данным исследований после терапии тяжелобольные стали проводить в стационарах меньше времени.
Ученые рассказали о пользе уколов витамина C при COVID-19
© Фото: pixabay
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Облегчить течение коронавируса, а также ускорить выздоровление помогают ежедневные внутривенные инъекции витамина С. Об этом рассказала автор исследования Анита Карр из Университета Отаго (Новая Зеландия).

«Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от 6 до 24 г внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация, и снизились маркеры воспаления», — цитирует эксперта The Telegraph.

В статье также отмечается, что дефицит витамина C в плазме крови наблюдается у 70% населения.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал «Звезде», влияет ли генетика на тяжелое течение коронавируса. Он подчеркнул, что независимо от наличия определенного гена в организме необходимо выполнять все противоэпидемические рекомендации.

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