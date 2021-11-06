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Эксперт рассказал, как правильно хранить кофе

Виктория Ивашечкина
04:18 06.11.2021
От неправильного хранения продукта могут возникнуть «ореховые» или даже «земляные» оттенки вкуса.
Эксперт рассказал, как правильно хранить кофе
© Фото: pixabay
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Основатель Российской ассоциации бариста Николай Стрельников рассказал, что кофе лучше всего хранится в виде зерна. Также важна герметичность емкости, в которой содержится продукт.

По словам Стрельникова, это важно, чтобы не допустить окисления зерен напитка и их порчу.

Эксперт подчеркнул, что главной проблемой при хранении кофе является попадание кислорода в сосуд с напитком. Он вступает в реакцию с зернами и портит их свойства. Вкус напитка становится менее насыщенным.

Николай Стрельников рассказал, что от неправильного хранения могут возникнуть «ореховые» или даже «земляные» оттенки вкуса. Помимо этого, важно выбрать правильное место хранения. Идеально подойдет закрытая пачка или плотно закупоренная стеклянная банка.

«Кроме того, емкость с кофе должна находиться в темном прохладном месте, где нет посторонних ярких запахов», – отметил эксперт в интервью агентству «Прайм».

При этом хранить продукт в холодильнике специалист не рекомендует, но отмечает, что замораживать кофе вполне допустимо. При минус 18 кофе в подходящей упаковке хорошо сохраняет свои свойства.

Ранее научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина рассказала, что кофе ускоряет работу мозга лишь в определенное время.

Так, эксперт призвала россиян не пить его в первые два часа после пробуждения.

Врач также напомнила, что после употребления кофе повышается концентрация дофамина и серотонина, которые частично отвечают за тонус, настроение.

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