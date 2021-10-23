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Врач назвала идеальное время для кофе

Виктория Ивашечкина
05:55 23.10.2021
Чтобы напиток бодрил, его нужно употреблять в специальные для этого часы.
Врач назвала идеальное время для кофе
© Фото: pixabay
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Научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина рассказала в интервью радио Sputnik, что кофе ускоряет работу мозга лишь в определенное время. 

Эксперт напомнила, что напиток вызывает бодрость, увеличивает концентрацию внимания. Кофеин блокирует молекулы аденозина, сигнализирующие об усталости. После употребления кофе повышается концентрация дофамина и серотонина, которые частично отвечают за тонус, настроение.

Чтобы данный напиток бодрил, его нужно употреблять в специальные для этого часы. Блохина призвала россиян не пить его в первые два часа после пробуждения.

«Если мы сразу же пьем кофе, то сбиваем естественный ритм в организме, что может привести к большей вялости. За семь часов до сна пить кофе тоже не стоит», - подчеркнула врач.

По ее словам, если человек встает в семь утра и ложиться в районе двенадцати ночи, то окно потребления кофе желательно свести к периоду с девяти утра и до семнадцати часов.

Ранее американские ученые заявили, что потребления кофе в умеренных количествах не оказывает негативного влияния на сердце и, в частности, не вызывает аритмию.

Более того, регулярное включение в рацион бодрящего напитка даже полезно при нарушениях сердечного ритма.

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