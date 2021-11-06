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Российские миротворцы провели урок мира в школе Нагорного Карабаха

Майя Мусиенко
03:22 06.11.2021
В интерактивном занятии приняли участие более 50 школьников средних и старших классов.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Во время каникул военнослужащие российского миротворческого контингента провели интерактивный урок мира для более 50 учеников средних и старших классов Степанакертской школы Нагорного Карабаха.

Занятие было посвящено годовщине нахождения миротворцев в регионе. Во время урока российские военнослужащие рассказали детям о главных задачах миротворческих подразделений, а также истории их создания.

Подобные занятия в школах Нагорного Карабаха проходят регулярно. Миротворцы проводят уроки безопасности и исторические викторины. Кроме того, они передают школьникам учебники, канцелярские принадлежности и вещи первой необходимости от благотворительных организаций.

В ноябре офицеры российского центра гуманитарного реагирования планируют посетить десять учебных заведений, которые расположены в отдаленных районах Нагорного Карабаха. Там они расскажут о результатах деятельности российского миротворческого контингента за год, а также окажут гуманитарную помощь ученикам и школам.

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