Российские миротворцы провели урок мира в школе Нагорного Карабаха

Во время каникул военнослужащие российского миротворческого контингента провели интерактивный урок мира для более 50 учеников средних и старших классов Степанакертской школы Нагорного Карабаха.

Занятие было посвящено годовщине нахождения миротворцев в регионе. Во время урока российские военнослужащие рассказали детям о главных задачах миротворческих подразделений, а также истории их создания.

Подобные занятия в школах Нагорного Карабаха проходят регулярно. Миротворцы проводят уроки безопасности и исторические викторины. Кроме того, они передают школьникам учебники, канцелярские принадлежности и вещи первой необходимости от благотворительных организаций.

В ноябре офицеры российского центра гуманитарного реагирования планируют посетить десять учебных заведений, которые расположены в отдаленных районах Нагорного Карабаха. Там они расскажут о результатах деятельности российского миротворческого контингента за год, а также окажут гуманитарную помощь ученикам и школам.