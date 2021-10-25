Миротворцы РФ передали гуманитарную помощь садам и школам Карабаха в преддверии холодов

Специалисты Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента совместно с представителями благотворительной организации провели акцию по оказанию гуманитарной помощи образовательным учреждениям и детям в отдаленных районах Нагорного Карабаха. В рамках нее садам и школам было передано 1,25 тонны гуманитарной помощи.

«Акция была проведена в городе Мардакерте, в первой центральной школе. Были привезены индивидуальные подарки с первого по третий класс мальчикам и девочкам. С первого по третий класс учатся, приблизительно, 152 ученика. Благодарю за продуктивную совместную работу и уверена, в дальнейшем совместно с русскими миротворческими силами у нас будет замечательная продуктивная акция», - отметила представитель благотворительной организации Олеся Подольская.

В преддверии наступления холодов и в связи с частыми перебоями электричества в отдаленных районах Нагорного Карабаха в составе гуманитарного груза из России были привезены и переданы дизельный электрогенератор, электропечи и обогреватели, канцелярские принадлежности, предметы первой необходимости и теплые вещи.

«Сегодня у нас был, так сказать, хороший день. Детям дали гуманитарную помощь. Миротворцам большое спасибо. Нам было очень приятно, мы здесь живем и будем жить. У нас 650 учеников в школе. Работаем в две смены, очень тяжело, но мы все успеем», - поделилась заведующая по учебной работе школы Каринэ Баласанян.

В рамках акции российские миротворцы провели интерактивный урок «Мира» для учащихся школы имени Владимира Балаяна. Офицеры рассказали об истории российских миротворцев и о задачах миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

«Приехали сегодня в детский сад №1 Мардакерта, привезли мягкие игрушки, учебники, книги, канцтовары, предметы для рисования, развивающие игры для младших и старших групп детского садика. Ранее заезжали в школу №1, в ней учатся более 650 учеников. Всем учащимся первого, второго и третьих классов были вручены индивидуальные подарки в виде рюкзаков со школьными предметами первой необходимости. Передали двадцать печей, две газовые горелки, дизельный генератор восьмикиловатный», - сказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

Миротворцы и благотворители передали для нужд детского сада в городе Мардакерте книги, развивающие интеллектуальные игры, индивидуальные подарки и детские игрушки.

«Нас сегодня посетили миротворцы вместе с благотворительной организацией "Мерси". Наш садик находится в Мардакерте, в нем 135 детей, они очень хорошие, спасибо вам, миротворцам и организации "Мерси" за подарки! Дети все обрадовались. Спасибо вам», - поблагодарила директор детского сада Алла Беджанян.

Также свою благодарность российским миротворцам выразили местные жители, представители администрации города и дети. На прошлой неделе миротворцы РФ провели гуманитарную акцию в селе Храморт вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Было передано 1,2 тонны гуманитарного груза нуждающимся семьям и местным жителям.