Эксперт рассказала, какие функции смартфона лучше отключить

Некоторые приложения на мобильном телефоне могут представлять опасность с точки зрения вероятной кражи личных данных и иной информации. Об этом россиян предупредила менеджер по развитию бизнеса одной из крупных компаний Анна Михайлова. С ее слов, ряд настроек позволит обезопасить себя от мошенников, защитить средства, предотвратить кражу трафика и иных данных.

Эксперт уточнила, что в системе Android почти каждым разрешением для приложений можно управлять. Владельцам гаджетов стоит проверить, каким из них можно отправлять сообщения, так как из SMS злоумышленники теоретически могут получить доступ к некоторым кодам подтверждений, сказала Михайлова в беседе с агентством «Прайм».

Тревогу должны вызвать необоснованные запросы со стороны системы. Например, когда игра на смартфоне запрашивает доступ к камере или микрофону перед установкой.

«Если нет потребности устанавливать приложения не из официального магазина, лучше запретить функцию "Устанавливать неизвестные приложения", "Неограниченный доступ к данным" и "Доступ к премиум SMS-сообщениям". Они могут стать проблемой в роуминге - их тоже стоит "проследить и отключить лишние разрешения"», - предупредила эксперт.

Свои уязвимости имеет и система iOS, управлять разрешениями в которой можно в разделе «Конфиденциальность» или в каждом приложении индивидуально. Здесь можно включить функцию «Запрет контента» и сделать это на уровне провайдера. Это автоматически заблокирует любые платные подписки и не позволит совершать платные звонки и отправлять сообщения на короткие номера.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» в популярном магазине обнаружили несколько приложений, за счет которых мошенники намерены нажиться на россиянах, прикрываясь темой якобы социальных выплат. В том числе за перенесенную коронавирусную инфекцию. Как сообщили IT-специалисты, приложения созданы не для того, чтобы их пользователям переводили какие-то выплаты, а наоборот, чтобы эти самые пользователи отдавали свои деньги в руки обманщиков.

Скачивая и открывая любую из найденных подставных программ, человек автоматически попадает на мошенническую страницу, где его просят ввести личные данные для получения денег - ФИО и дату рождения, а также оплатить взнос за якобы оформление перевода или юридические услуги. Однако, выполнив это требование, человек не получает ничего.