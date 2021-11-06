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Врач рассказал, что делать при повышенной после COVID-19 температуре

Майя Мусиенко
02:52 06.11.2021
По словам специалиста, нарушение терморегуляции может наблюдаться еще несколько месяцев после выздоровления.
Врач рассказал, что делать при повышенной после COVID-19 температуре
© Фото: pixabay
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Люди, которые перенесли COVID-19, могут наблюдать у себя повышенную температуру на протяжении еще нескольких месяцев. Такое состояние после выздоровления может быть признаком дисбаланса в организме. Об этом рассказал врач-нейрофизиолог Александр Будик.

«Банальные ОРВИ и грипп могут давать такую симптоматику. После заболевания COVID-19 тоже возможно нарушение терморегуляции – как проявление вегетативного дисбаланса», – пояснил медик в эфире радио Sputnik.

По его словам, повышение температуры до 37,5 градуса само по себе не представляет опасности. Однако если оно сопровождается другими симптомами, например головной болью или неприятными ощущениями в суставах, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Отсутствие дополнительных симптомов, подчеркнул врач, означает, что в скором времени состояние пациента нормализуется.

Ранее дерматолог-трихолог Елена Климкина рассказала, что пациенты, переболевшие коронавирусом, все чаще жалуются на прорежение или выпадение волос, отметив, что проблема обычно проявляется через один-два месяца после выздоровления.

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