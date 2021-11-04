Врач назвала одну из самых частых «постковидных» проблем

Пациенты, переболевшие коронавирусом, все чаще жалуются на прорежение или выпадение волос. Об этом рассказала дерматолог-трихолог Елена Климкина, отметив, что проблема обычно проявляется через один-два месяца после выздоровления.

Причиной подобного недомогания, по словам врача, является мощнейший удар по всему организму, который наносится не только инфекцией, но и токсическим действием препаратов от COVID-19.

«При этом волосы выпадают не сразу, а спустя 30-60 дней после перенесенного заболевания. Это связано с особенностью цикличности развития волоса, который проходит определенные фазы», – пояснила врач в беседе с РИА Новостями.

Кроме того, алопеция возникает не постепенно, а резко, что, в свою очередь, вызывает сильную панику у пациентов. В таком случае Климкина посоветовала обращаться за помощью специалиста. Она подчеркнула, что универсальной схемы лечения подобных проблем не существует, поэтому каждого пациента осматривают при помощи трихоскопии, что позволяет увидеть нарушения на микроуровне и понять их масштаб.

«Проводятся определенные анализы, необходимые конкретному пациенту. Это может быть кровь, забор волос или чешуек кожи. Суммируя все результаты осмотра и обследования, врач-трихолог назначает корректирующую и восстановительную терапию», – рассказала специалист.

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