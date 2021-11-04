Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач назвала одну из самых частых «постковидных» проблем

Майя Мусиенко
03:39 04.11.2021
По словам специалиста, симптом проявляется не раньше чем через месяц после болезни.
Врач назвала одну из самых частых «постковидных» проблем
© Фото: Pixabay
Читайте нас на:

Пациенты, переболевшие коронавирусом, все чаще жалуются на прорежение или выпадение волос. Об этом рассказала дерматолог-трихолог Елена Климкина, отметив, что проблема обычно проявляется через один-два месяца после выздоровления.

Причиной подобного недомогания, по словам врача, является мощнейший удар по всему организму, который наносится не только инфекцией, но и токсическим действием препаратов от COVID-19.

«При этом волосы выпадают не сразу, а спустя 30-60 дней после перенесенного заболевания. Это связано с особенностью цикличности развития волоса, который проходит определенные фазы», – пояснила врач в беседе с РИА Новостями.

Кроме того, алопеция возникает не постепенно, а резко, что, в свою очередь, вызывает сильную панику у пациентов. В таком случае Климкина посоветовала обращаться за помощью специалиста. Она подчеркнула, что универсальной схемы лечения подобных проблем не существует, поэтому каждого пациента осматривают при помощи трихоскопии, что позволяет увидеть нарушения на микроуровне и понять их масштаб.

«Проводятся определенные анализы, необходимые конкретному пациенту. Это может быть кровь, забор волос или чешуек кожи. Суммируя все результаты осмотра и обследования, врач-трихолог назначает корректирующую и восстановительную терапию», – рассказала специалист.

Ранее кандидат медицинских наук врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала «Звезде» о необычном постковидном синдроме, который связан с постакне или покраснениями на ногах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:45 В стране и мире
Видео
Дым и пламя: кадры мощного пожара в историческом здании бывшей гостиницы в Саратове
01:36 В стране и мире
Видео
Диспетчер рассказал о последних секундах полета разбившегося Ан-12 под Иркутском
00:41 В стране и мире
Видео
Продлить или не продлить: как регионы РФ решают вопрос о режиме нерабочих дней
22:43 В стране и мире
Мишустин распорядился за месяц утвердить план развития водородной энергетики в России
21:55 В стране и мире
Видео
СК опубликовал кадры с места крушения Ан-12 под Иркутском
Популярное
Видео
Неизвестный обокрал могилу Децла
Отец Бритни Спирс требует немедленного прекращения опеки над дочерью
СМИ узнали, что Болдуин может не вернуться в кино
Врач назвала универсальный продукт для людей со слабым сердцем
Видео
Путин предложил посмотреть на зашедший в Черное море американский корабль через прицел систем обороны
Видео
Россиянам напомнили, у кого с ноября увеличивается пенсия
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.