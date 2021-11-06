Медики рассказали, как распознать рак поджелудочной

Специалисты благотворительной организации Cancer Research UK перечислили основные симптомы рака поджелудочной железы. По данным экспертов, чаще всего болезнь дает о себе знать уже после того, как опухоль разрослась и начала распространяться. Об этом пишет издание Express.

Отмечается, что инсулиномы — доброкачественные и злокачественные опухоли из клеток поджелудочной железы — влияют на уровень инсулина в крови, что в свою очередь провоцирует потливость, тревожность и головокружение. По словам врачей, в некоторых случаях пациент может упасть в обморок.

По мере роста и распространения рака может ухудшаться состояние всего тела. Для этой стадии характерна потеря веса и аппетита, а также подъем уровня сахара в крови и общее ощущение недомогания.

Причину образования злокачественной опухоли поджелудочной медикам пока не удалось установить. Тем не менее, возраст старше 75 лет, а также панкреатит повышают риск развития этой патологии.

Ранее британские медики рассказали, что красные и белые пятна на слизистой оболочке или языке могут быть сигналом о развивающемся раке ротовой полости.