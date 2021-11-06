В МВД назвали род занятий напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве

Задержанные по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках были трудоустроены как разнорабочие. Об этом рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

«Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены. <...> Трое человек имели официальное место работы. <...> Это категория разнорабочих», — сказал он в эфире «Вести FM».

По данным правоохранителей, около девяти лет назад подозреваемые получили российское гражданство.

Конфликт произошел вечером 4 ноября в районе Нововатутинского проспекта. Драка с участием отца и его четырехлетнего сына попала на видео. При нападении агрессоры ударили мальчика, а также, по словам его отца, угрожали ножом.

Ранее отец ребенка, который стал невольным участником драки, в беседе со «Звездой» рассказал, что мальчик чувствует себя нормально, с ним провел беседу психолог.