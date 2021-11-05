Медведев обыграл Корду и вышел в четвертьфинал турнира Masters

Российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев победил американца Себастьяна Корду со счетом 4:6, 6:1, 6:3 и прошел в четвертьфинал турнира серии Masters в Париже. На корте оппоненты провели почти два часа.

За право выхода в полуфинал россиянин поборется победителем матча между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и французом Уго Гастоном.

Ранее Медведев, который занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), снялся с «ВТБ Кубка Кремля» в Москве в связи с усталостью, накопившейся в конце сложного сезона.