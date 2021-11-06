Мясников назвал опасную ошибку при приеме обезболивающих

Врач Александр Мясников назвал распространенную ошибку при приеме обезболивающих препаратов. По словам эксперта, она состоит в бесконтрольном применении нестероидных противовоспалительных средств.

Многие люди по умолчанию считают их абсолютно безопасными и не задумываются об опасности, которую несет слишком интенсивный прием этих препаратов.

«Дальше начинаются проблемы, потому что спектр вредных воздействий таков, как, наверное, ни у одного препарата», - рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Среди последствий бесконтрольного приема – язва желудка, которая может привести к кровотечению. Врач подчеркнул, что нестероидные противовоспалительные препараты необходимо пить курсами, а при длительном приеме следует защищать слизистую желудка другим препаратом. Кроме того, в процессе курса не нужно менять одно обезболивающее на другое.

Ранее Мясников назвал категорию больных COVID-19, которые являются наиболее заразными. По словам медика, людей, которые находятся на начальной стадии заболевания, сложно вычислить, вместе с тем они уже могут заражать других.