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Мясников рассказал, какая категория людей с COVID-19 наиболее опасна

Анна Назайкина
12:55 19.10.2021
Наиболее интенсивно передают инфекцию люди, у которых еще нет клинических симптомов болезни, считает медик.
Мясников рассказал, какая категория людей с COVID-19 наиболее опасна
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал категорию больных COVID-19, которые являются наиболее заразными. По словам медика, людей, которые находятся на начальной стадии заболевания, путают с бессимптомными инфицированными.

«Заражаются люди от больных, у которых еще нет клинических симптомов. То есть вирус наиболее сильно реплицируется в носоглотке за два-три дня до появления симптомов. Но этих людей нельзя назвать бессимптомными носителями, они скорее “досимптомные”. Наиболее заразны люди в первые дни заболевания. Но есть люди, которые имеют положительный анализ, но никаких симптомов COVID-19 не проявляют. И их много - от 15% до 40% выявляемых анализов», - рассказал он Общественной службе новостей.

Кроме того, подчеркнул Мясников, в настоящий момент не следует преждевременно утверждать, что носители COVID-19, у которых болезнь протекает без клинических проявлений, являются незаразными.

Ранее врач рассказал о генетической обусловленности COVID-19, а также назвал группу людей, которые реже заражаются коронавирусной инфекцией и легче переносят болезнь.

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