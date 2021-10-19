Мясников рассказал, какая категория людей с COVID-19 наиболее опасна

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал категорию больных COVID-19, которые являются наиболее заразными. По словам медика, людей, которые находятся на начальной стадии заболевания, путают с бессимптомными инфицированными.

«Заражаются люди от больных, у которых еще нет клинических симптомов. То есть вирус наиболее сильно реплицируется в носоглотке за два-три дня до появления симптомов. Но этих людей нельзя назвать бессимптомными носителями, они скорее “досимптомные”. Наиболее заразны люди в первые дни заболевания. Но есть люди, которые имеют положительный анализ, но никаких симптомов COVID-19 не проявляют. И их много - от 15% до 40% выявляемых анализов», - рассказал он Общественной службе новостей.

Кроме того, подчеркнул Мясников, в настоящий момент не следует преждевременно утверждать, что носители COVID-19, у которых болезнь протекает без клинических проявлений, являются незаразными.

Ранее врач рассказал о генетической обусловленности COVID-19, а также назвал группу людей, которые реже заражаются коронавирусной инфекцией и легче переносят болезнь.