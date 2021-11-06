Космонавт Шкаплеров возглавил МКС

Французский космонавт Тома Песке передал командование Международной космической станцией. Новым командиром МКС стал россиянин Антон Шкаплеров.

Передача командования состоялась в ходе специальной церемонии. Оба командира подписали соответствующие документы. Окончание церемонии традиционно сопровождалось ударом в корабельный колокол.

«Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, возглавлявший ее (станцию – прим.ред.) с 4 октября 2021 года, и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров подписали соответствующий акт передачи полномочий», - рассказали в Роскосмосе.

Антон Шкаплеров будет осуществлять руководство экипажем станции до своего возвращению на Землю, которое состоится весной 2022 года. Вместе с россиянином МКС покинут его международные коллеги – американцы Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также японец Акихико Хошиде.

Ранее Антон Шкаплеров и Петр Дубров первыми поздравили соотечественников с Днем народного единства, который отмечался по всей стране 4 ноября. Космонавты озвучили поздравление прямо с борта МКС.