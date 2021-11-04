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«Ради жизни, мира и процветания»: космонавты поздравили россиян с Днем народного единства

Виктория Ивашечкина
00:00 04.11.2021
Антон Шкаплеров и Петр Дубров напомнили о том, что во все времена русский народ сплачивался ради победы над общим врагом.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили с МКС соотечественников с Днем народного единства, который отмечается по всей стране 4 ноября. Официальным праздником он стал в 2005 году.

«Дорогие друзья, дорогие соотечественники! Мы, космонавты Роскосмоса, поздравляем вас с Днем народного единства. Этим праздником мы отдаем дань памяти давним событиям 1612 года. Когда в едином, духовном и ратном порыве народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от иностранных интервентов и вернули России свободу и суверенитет», - отметили космонавты.

Кроме того, Шкаплеров и Дубров напомнили землякам о том, что в трудные времена русский народ всегда сплачивался ради победы над общим врагом ради жизни, мира и процветания.

«Сегодня мы хотим пожелать всем вам никогда не терять, а хранить и беречь это чувство народного единства. Братское чувство всех россиян, проживающих на необъятной территории нашей великой Родины», - подчеркнули космонавты Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что в этом году на ноябрьские праздники россияне будут отдыхать четыре дня подряд.

Выходные увеличиваются на один день из-за переноса выходного дня со 2 января на 5 ноября. Так, жители России будут отдыхать 4, 5, 6 и 7 ноября, а рабочий день перед праздниками будет сокращен на час.

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