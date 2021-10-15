Ученые из Англии предположили, что к 2500 году на Земле могут исчезнуть люди

К неутешительному выводу пришли ученые из Университета Лидса в Англии. Специалисты забили тревогу, говоря о том, что для населения Земли станет абсолютно невозможно жить на планете примерно к 2500 году, так как на поверхности земного шара станет очень жарко.

Специалисты просчитали примерно три варианта развития сценария жизни на Земле в связи с глобальным потеплением, и выяснили, что самыми жаркими местами на планете станут Средний Запад США и Индия.

«Мы должны уже сейчас подумать о том, с чем могут столкнуться в своей дальнейшей жизни наши дети и внуки. И сделать все, что в наших силах, чтобы наша планета была доступной и пригодной для жизни на ней», - заявил инициатор исследования ученый Кристофер Лион.

Специалист по окружающей среде предостерег, что если Англия выйдет из соглашения по Парижскому климату, ситуация с экологией и потеплением на планете разительно изменится в драматичную сторону, пишет The Daily Mail. Например, в такой густо населенной стране, как Индия, станет невозможно из-за жары находиться без специального защитного скафандра, считают ученые.

Парижское соглашение по климату было заключено в 2015 году. Согласно ему глобальную среднюю температуру потепления Земли планируется сдерживать «намного ниже» 2 °C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C. Россия по Парижскому соглашению должна достичь к 2030 году не более 70% выбросов парниковых газов от уровня 1990 года. В 2018 году уровень выбросов парниковых газов из РФ соcтавил 52% от уровня 1990 года.