Назван продукт, который помогает быстро снизить уровень сахара в крови

Чеснок является продуктом, который может быстро и эффективно понизить уровень сахара в крови диабетикам. Об этом рассказала врач Сара Брэюр в материале издания Express.

Как отметила врач, в чесноке содержится соединение аджоен – оно помогает снизить уровень сахара в крови на 25 процентов. Стоит отметить, что пара зубчиков чеснока также помогает снизить плохой холестерин и соответственно заметно снизить риск сердечного приступа или инсульта.

Чеснок необязательно есть в чистом виде – можно использовать его в виде чесночного масла, которое добавляется в пищу. В таком виде оно также эффективно повышает усвояемость глюкозы.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе со «Звездой» рассказал, как следует питаться на самоизоляции, чтобы избежать появления лишних килограммов и укрепить иммунитет. Питание должно быть стимулирующим защитные функции организма с одной стороны и достаточно некалорийным с другой.