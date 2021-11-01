Диетолог рассказал, как правильно питаться на самоизоляции

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе со «Звездой» рассказал, как следует питаться на самоизоляции, чтобы достичь сразу двух целей - избежать появления лишних килограммов и укрепить иммунитет. По словам эксперта, питание должно быть стимулирующим защитные функции организма с одной стороны и достаточно некалорийным с другой.

По словам специалиста, иммунитет стимулирует морская рыба, овощи, фрукты, ягоды, зелень, приправы. В частности, диетолог выделил чеснок и лук. Также врач порекомендовал употреблять в пищу кисломолочные продукты, а также грубые крупы - гречку, овсянку.



«Все это питание отличается небольшой калорийностью. Более того, продукты с высокой калорийностью иммунитет снижают. Как пример, это сладости, выпечка, жирное мясо, сосиски, сардельки. Если человек это уберет, например, а первую группу добавит, то будет иммунитет хороший и лишних килограммов не наберет», - сказал он.

Кроме того, Гинзбург предупредил, что не следует злоупотреблять подсолнечным маслом, так как оно может спровоцировать воспалительные процессы. Лучше заменить его либо на оливковое, либо на льняное.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева рассказала, какие осенние продукты наиболее полезны для здоровья. В частности, эксперт обратила внимание на корнеплоды: свеклу, картофель, морковь, репу, редьку, редис, топинамбур, сельдерей, дайкон, пастернак. В этих плодах, отметила специалист, содержится большое количество витаминов и микроэлементов.