В Новороссийске нашли таксиста, преградившего дорогу скорой помощи

В Новороссийске выяснили личность водителя, перекрывшего дорогу машине скорой помощи, спешившей на вызов. Против него возбуждено административно дело, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В социальных сетях ранее распространилось видео, на котором водитель автомобиля «Лада Гранта» на плотно заставленной машинами территории не уступает дорогу карете скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией.

«Водителем авто оказался житель Геленджика 1973 года рождения. При осуществлении проверки по базам ГИБДД установлено, что на транспортное средство незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси, так как лицензия на право предоставлять услуги такси аннулирована», - рассказали в полиции.

Кроме того, у мужчины обнаружился неоплаченный административный штраф. Теперь ему грозит оплата штрафа в двойном размере или арест на 15 суток.

«По факту непредоставления преимущества автомобилю скорой медицинской помощи возбуждено административное производство», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Москве легковой автомобиль на большой скорости протаранил машину скорой помощи. От удара медицинский автомобиль перевернулся.