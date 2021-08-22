Опубликовано видео ДТП автомобиля и машины скорой помощи в Москве
В Москве произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и легкого автомобиля. Видео опубликовано прокуратурой Москвы.
© Видео: Прокуратура города Москвы © Фото: Прокуратура города Москвы
На северо-востоке Москвы легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи на Енисейской улице. Прокуратура Москвы опубликовала видео столкновения.
На кадрах видно, как легковая машина на скорости въехала в машину скорой помощи, которая ехала в противоположную сторону. Машина скорой помощи перевернулась.
Как сообщили в столичной прокуратуре, в результате ДТП пострадали врач и фельдшер.