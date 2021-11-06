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Прокачку газа в Германию по трубопроводу «Ямал-Европа» вновь приостановили

Иван Линдеманн
14:58 06.11.2021
Прямые поставки газа в ФРГ остановили в период с 09:00 до 10:00 по московскому времени. Сразу после этого был запущен реверс.
Прокачку газа в Германию по трубопроводу «Ямал-Европа» вновь приостановили
© Фото: Газпром
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По трубопроводу «Ямал-Европа» вновь приостановили прокачку газа в Германию. Об этом со ссылкой на газотранспортного оператора Gascade сообщает ТАСС.

Прямые поставки газа в Германию остановили в период с 09:00 до 10:00 по московскому времени. Сразу после этого был запущен реверс, то есть прокачка топлива в обратном направлении из ФРГ в Польшу. В настоящее время он составляет около 140 кубометров в час.

В последний раз прямая прокачка газа по этому трубопроводу прекращалась 30 октября. Поставки возобновились только 4 ноября. В этот период газопровод был задействован для осуществления реверса. Тогда в Газпроме отметили, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме.

Транснациональный газопровод «Ямал-Европа» проходит через территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубопровода составляет 32,9 млрд кубометров газа в год.

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