По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, по трубопроводу Ямал-Европа прекратилась прокачка газа в Европу. Прокачка газа в субботу в период с 9:00 до 10:00 резко снизилась и вскоре прекратилась в период с 10:00 до 11:00.

Кроме того, начался реверс голубого топлива в обратном направлении. Как сообщают данные Gascade, реверс уже достиг практически 168 тыс. кубометров в час.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит через территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубопровода составляет 32,9 млрд кубометров газа в год.

Ранее на Украине назвали условия сертификации газопровода «Северный поток-2». По словам представителя «Оператора ГТС Украины», запуск газопровода негативно скажется на системе страны.