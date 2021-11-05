Наезд электросамокатчика на 77-летнюю женщину в Москве проверят следователи

Следователи начали проверку после того, как неизвестный на электросамокате сбил 77-летнюю женщину на Манежной площади. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требования безопасности) и ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности)», - отметила она.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Видео предоставили сотрудники Росгвардии, которые стали свидетелями произошедшего. На кадрах видно, как лихач на большой скорости влетел в пожилую женщину. После аварии он скрылся с места происшествия. В настоящее время его ищут.

Женщину госпитализировали в одну из столичных больниц. Как заявили в Росгвардии, у нее диагностирован перелом плеча и черепно-мозговая травма.