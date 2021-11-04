В Кремле оценили итоги заседания госсовета Союзного государства

Российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко дали высокую оценку принятым решениям по итогам заседания госсовета Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

После завершения заседания Совета российский и белорусский лидеры продолжили общение по телефону. Президенты общались около полутора часов и обсудили, в том числе, вопросы мировой повестки.

«Президенты обменялись мнениями по итогам заседания ВГС и дали высокую оценку принятым решениям, имеющим стратегическое значение для развития интеграционных процессов», - говорится в сообщении.

Стороны условились о продолжении контактов. В пресс-службе подчеркнули, что был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества во всех областях.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили военную доктрину Союзного государства на заседании высшего Госсовета, которое проходило в режиме видеоконференции. Как подчеркнул госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, принятие этого документа вызвано изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых вызовов и угроз для Белоруссии и России.