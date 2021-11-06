Названы основные симптомы COVID-19 у вакцинированных

После вакцинации риск заболеть COVID-19 значительно снижается, однако полностью исключать вероятность заражения нельзя. Как объяснили инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн, у привитых болезнь может развиваться настолько же по-разному, как и у непривитых.

Также, по словам медиков, были зафиксированы случаи госпитализации вакцинированных. В основном это пожилые люди. Тем не менее, болезнь протекала у них не критично.

Ситуация, когда заболевают даже полностью привитые люди, называется «прорывной инфекцией». По результатам проведенных исследований специалисты выяснили, что наиболее часто у вакцинированных COVID-19 сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием. Высокая температура и потеря обоняния после прививки встречаются намного реже.

Как утверждает Хартманн, на степень тяжести при этом влияют сама вакцина, возраст пациента и его сопутствующие болезни.

«Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение», - объяснил он в эфире Датского радио (DR).

При этом иммунолог подчеркнул, что даже при прохождении полного курса вакцинации нужно следить за симптомами, чтобы в первую очередь не заразить окружающих.

Напомним, на данный момент вакцинация является самым эффективным способом защитить себя от коронавируса. Граждане РФ внутри страны могут сделать прививку от инфекции совершенно бесплатно.