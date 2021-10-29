Голикова назвала лучшие и худшие регионы по уровню коллективного иммунитета к COVID-19

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала о лучших и худших показателях коллективного иммунитета к коронавирусу в регионах. Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Тува, Севастополь стали рекордсменами в показателях выработки коллективного иммунитета у населения.

«Наилучшие показатели коллективного иммунитета отмечаются в Московской области (66,1%), Республике Тыва (65,1%), г. Москве (62,7%), г. Санкт-Петербурге (62,0%), г. Севастополе (61,1%)», - цитирует слова Голиковой РИА Новости.

Вице-премьер при этом добавила, что низким уровнем коллективного иммунитета отметились Республика Дагестан (21,9%), Кабардино-Балкарская Республика (29,3%), Республика Татарстан (31,6%), Камчатский край (32,2%), Томская область (32,6%). Голикова подчеркнула, что соблюдение ограничений и вакцинация - важнейшие мероприятиями по снижению смертности от COVID-19.

Ранее Голикова отметила постоянный рост числа заболевших коронавирусом в России за последние шесть недель. Кроме того, вице-премьер отметила, что показатель заболеваемости коронавирусом составил 172,1 на 100 тысяч по итогам 42-й недели пандемии.