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Эксперт рассказала, как правильно делать посев перед наступлением зимы

Роман Захаров
11:46 06.11.2021
Также специалист назвала культуры, которые идеально подходят для зимнего посева.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: unsplash
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Некоторые виды огородных растений можно сеять перед наступлением зимы. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала председатель Клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.

«Озимые, конечно. Не все, естественно, но под зиму можно совершенно замечательно сеять морковку. Вообще, ее очень хорошо под зиму сеять. Сейчас сеять еще рано, потому что посеешь и она вся взойдет раньше срока. Нужно сеять, когда земля начинает схватываться. Готовится все заранее, а потом просто сеется», - объяснила специалист.

Жашкова также сообщила, что очень хорошо перед наступлением холодов сеять петрушку. Помимо этого, эксперт рассказала, какой должна быть погода для зимнего посева.

«В ноябре всегда была оптимальная погода для посевов. Но в этом году погода аномально теплая. Температура плюс 12. При такой температуре начнется вегетация. На следующей неделе, думаю, можно. Потому что будет уже холодно», - высказала она свое мнение.  

Татьяна Жашкова уверена, что почву перед зимним посевом надо готовить заранее, до наступления сильных холодов.

«Почву надо готовить. Сразу делаете бороздки, потому что в мерзлой земле бороздку не сделаешь. А дальше просто из ведра незамерзшей землей нужно присытаь семена сверху», - поделилась знаниями специалист.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог Ульяна Румянцева назвала самые полезные осенние продукты. К ним, в частности, эксперт отнесла корнеплоды: свеклу, картофель, морковь, репу, редьку, редис, топинамбур, сельдерей, дайкон, пастернак.

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