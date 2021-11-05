В Раде заявили об остановке большей части энергоблоков украинских ТЭС

По состоянию на 4 ноября на Украине из 88 энергоблоков на теплоэлектростанциях работало лишь 37, об этом в эфире телеканала «Наш» рассказал депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый зампред комитета по вопросам бюджета Иван Крулько.

«У нас на Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику...На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют», - отметил депутат.

По его словам, накануне государственная Трипольская теплоэлектростанция, которая является наиболее мощной в Киевской области, приостановила деятельность по причине снижения до минимума объемов поставок угля.

«Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе, в больницах», - добавил парламентарий.

Ранее «Укрэнерго» сообщала, что Украина вынужденно активировала аварийную помощь из энергосистемы Белоруссии по причине повышенной аварийности на энергоблоках тепловых электростанций, ее ориентировочный объем составил около 3500 МВт-ч.