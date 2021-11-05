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В Приморье расширят действие QR-кодов

Анна Назайкина
08:15 05.11.2021
В общей сложности в регионе с начала пандемии было выявлено 77 762 случая инфицирования коронавирусом.
В Приморье расширят действие QR-кодов
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Власти Приморского края приняли решение об ужесточении море по борьбе с коронавирусом в связи с ростом заболеваемости, с 8 ноября планируется запретить приморцам посещать промтоварные магазины, парикмахерские, сауны и салоны красоты без QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«По предложению главного санитарного врача с 8 ноября до особого распоряжения планируется расширить действие системы QR-кодов: включить в перечень организаций, допуск в которые возможен только при наличии соответствующих документов, подтверждающих пройденную вакцинацию или перенесенное заболевание, предприятия торговли непродовольственными товарами, сервиса и оказания услуг населению, в том числе гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, сауны, спа-салоны», - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в общей сложности в регионе с начала пандемии было выявлено 77 762 случая инфицирования COVID-19. 68 897 приморцам удалось победить болезнь, скончались - 1 280.

Как ранее отмечала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, наибольший рост заболеваемости в регионе среди взрослого населения наблюдается у жителей Приморского края от 18 до 29 лет (33,2%), а также 30-49 лет (13,1%).

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