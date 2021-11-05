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Врач назвал главную ошибку вакцинированных от COVID-19

Роман Захаров
07:55 05.11.2021
Эксперт ВОЗ считает, что вакцинированным людям нужно продолжать соблюдать защитные меры как и тем, кто не привился от инфекции.
Врач назвал главную ошибку вакцинированных от COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Рост заболеваемости коронавирусом во всем мире связан с тем, что многие вакцинированные ошибочно полагают, что им больше не нужно соблюдать защитные меры. Такое мнение высказал эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор Сантьяго Мас-Кома.

Медик напомнил, что привитые часто начинают реже пользоваться масками, не соблюдают социальную дистанцию, а в местах скопления людей проявляют меньшую осторожность. Он также высказал опасение, что с наступлением холодного времени года люди станут больше времени проводить в закрытых помещениях, а не а улицах, что создаст дополнительный риск роста заболеваемости.

По словам Мас-Комы, антитела после вакцинации сохраняются в организме в течение 4-6 месяцев. При этом клетки памяти тоже могут распознавать COVID-19, но из-за высокой заразности штамма «Дельта» и его способности быстро заражать организм, клетки памяти просто не успевают начать своевременную выработку нейтрализующих антител.

Профессор, однако, заметил, что в последнее время не было обнаружено более заразных штаммов коронавируса, чем штамм «Дельта».

«Поэтому на данный момент я не вижу рисков возникновения еще одной большой волны заболеваемости, но, конечно, число случаев будет продолжать расти, если люди не поймут, что эта пандемия далека от завершения и что необходимо соблюдать индивидуальные меры, чтобы избежать заражения», - высказал свою позицию врач в беседе с Lenta.ru.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал новую статью о безопасности однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». В материале, в частности, отмечалось, что в ходе испытания препарат доказал свою способность вызывать сильный ответ иммунной системы как у тех, кто еще не был инфицирован коронавирусом, так и у переболевших. Уточнялось, что большинство зарегистрированных побочных эффектов являлись легкими или умеренными, серьезные нежелательные последствия учеными обнаружены не были.

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