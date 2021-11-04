Эксперт посоветовала дешевый продукт для снижения холестерина

Людям с повышенным уровнем холестерина рекомендуется употреблять в пищу семена кунжута, они содержат массу полезных для организма элементов, а также способствуют нормализации жирового обмена. Об этом рассказала нутрициолог Анна Дробышева.

«Я рекомендую употреблять кунжут для нормализации жирового обмена и снижения уровня холестерина. Семена кунжута являются отличным источником железа, магния, цинка, меди, фосфора и клетчатки. А кальция в нем в семь раз больше, чем в молоке», – отметила она в интервью РИА Новостям.

Тем не менее, по словам специалиста, ежедневно есть кунжут нельзя, поскольку он содержит вещества, повышающие свертываемость крови. Дробышева посоветовала добавлять одну столовую ложку семян в рацион несколько раз в неделю, подчеркнув, что так организм насытится антиоксидантами и фитоэстрогенами.

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