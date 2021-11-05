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Опубликовано видео из окутанного густым туманом Хабаровска

Роман Захаров
06:28 05.11.2021
Из-за природного явления в городе сильно упала видимость.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Утро пятницы для жителей Хабаровска выдалось туманным. Населенный пункт окутала серая пелена, из-за чего сильно упала видимость.

На записи виден практически пустой город, находящийся во власти белой дымки. Редкие прохожие снимают красивое природное явление на камеры мобильных телефонов.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Несколькими днями ранее густой туман накрыл Москву и область. Это привело к серьезным проблемам в авиасообщении: десятки рейсов были отменены или задержаны. Помимо этого, из-за тумана почти в два раза увеличился уровень содержания загрязняющих веществ в воздухе. 

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