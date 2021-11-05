В стране и мире Опубликовано видео из окутанного густым туманом Хабаровска Роман Захаров Из-за природного явления в городе сильно упала видимость. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Утро пятницы для жителей Хабаровска выдалось туманным. Населенный пункт окутала серая пелена, из-за чего сильно упала видимость. На записи виден практически пустой город, находящийся во власти белой дымки. Редкие прохожие снимают красивое природное явление на камеры мобильных телефонов. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Несколькими днями ранее густой туман накрыл Москву и область. Это привело к серьезным проблемам в авиасообщении: десятки рейсов были отменены или задержаны. Помимо этого, из-за тумана почти в два раза увеличился уровень содержания загрязняющих веществ в воздухе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика