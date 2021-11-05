Опубликовано видео из окутанного густым туманом Хабаровска
Из-за природного явления в городе сильно упала видимость.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Утро пятницы для жителей Хабаровска выдалось туманным. Населенный пункт окутала серая пелена, из-за чего сильно упала видимость.
На записи виден практически пустой город, находящийся во власти белой дымки. Редкие прохожие снимают красивое природное явление на камеры мобильных телефонов.
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