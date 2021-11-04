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Часть вторая: в Москву придет сильный туман

Иван Линдеманн
22:23 04.11.2021
Видимость в условиях непогоды составит от 200 до 500 метров. Предполагается, что туман сохранится как минимум до 9 утра 5 ноября.
Часть вторая: в Москву придет сильный туман
© Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress
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В столице России вновь ожидается сильный туман. По данным столичного комплекса городского хозяйства, его стоит ожидать в ночь на 5 ноября.

Видимость в условиях непогоды составит от 200 до 500 метров. Предполагается, что туман сохранится как минимум до 9 утра 5 ноября.

«В ночные часы и до 09.00 пятого ноября в столице местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Просим автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дороге», - говорится в сообщении комплекса в Telegram.

Густой туман уже накрывал Москву и область второго ноября. Это привело к серьезным проблемам в авиасообщении – десятки рейсов не смогли сесть в столичных аэропортах. Кроме того, за счет тумана почти в два раза увеличился уровень содержания загрязняющих веществ в воздухе.

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