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Москвичей предупредили об активизации лжекоммунальщиков во время праздников

Майя Мусиенко
05:46 05.11.2021
Горожанам посоветовали не пускать в квартиру незнакомых людей и не покупать никакого оборудования с рук.
Москвичей предупредили об активизации лжекоммунальщиков во время праздников
© Фото: Валерий Титиевский РИА Новостси
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Лжесотрудники коммунальных служб обычно активизируются в период праздничных дней, они могут попытаться проникнуть в квартиры горожан с целью ограбления. Такое предостережение озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В праздники могут активизироваться мошенники и попытаться попасть в квартиры и частные дома под видом сотрудников коммунальных служб, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит», — написано в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства.

Заммэра столицы призвал москвичей быть бдительными и не впускать в квартиры посторонних людей, а также не покупать ни у кого оборудование с рук. Он также напомнил, что реальные коммунальщики являются без предупреждения только в случаи аварии.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что мошенники научились использовать практически любой номер для обмана граждан. По его словам, есть много онлайн-сервисов, где можно выбрать номер, с которого и на который вы хотите позвонить.

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