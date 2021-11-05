«Прискорбно далеко»: в США пожаловались на отставание от России по числу ледоколов

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас рассказал, что Штаты «прискорбно далеко позади» России и Китая по числу ледоколов.

Он подчеркнул, что Вашингтон не уделяет достаточного внимания стратегии в Арктике и тому, насколько критически важен данный регион мира. Майоркас отметил, что у США всего два устаревающих ледокола. При этом у Москвы и Пекина насчитывается по несколько десятков подобных кораблей.

«Нас опережают и превосходят в ресурсах в плане наших возможностей в Арктике», - отметил Майоркас, передает ТАСС.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена работает над бюджетным запросом об увлечении числа ледоколов.

Ранее заместитель начальника штаба материально-технического обеспечения ВС РФ Андрей Ефимов заявил, что пять ледоколов и три универсальных транспорта грузоподъемностью по шесть тысяч тонн для доставки воинских грузов на Крайнем Севере планируется построить до 2033 года.