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Российские военные получат пять ледоколов до 2033 года

Андрей Аркадьев
16:04 13.10.2021
Ледоколы и универсальные суда будут доставлять грузы в гарнизоны на Крайнем Севере.
Российские военные получат пять ледоколов до 2033 года
© Фото: Минобороны России
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Пять ледоколов и три универсальных транспорта грузоподъемностью по шесть тысяч тонн для доставки воинских грузов на Крайнем Севере планируется построить до 2033 года по программе развития вспомогательного флота России. Об этом сообщил заместитель начальника штаба материально-технического обеспечения ВС РФ Андрей Ефимов.

«Это позволит значительно повысить возможность вспомогательного флота по доставке грузов в районы Крайнего Севера», - уточнил он на круглом столе в Совфеде.

В прошлом году главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что новейший ледокол проекта 21 180М «Евпатий Коловрат» войдет в состав Военно-морского флота России в 2022 году.

Ефимов отметил, что до половины грузов для нужд гарнизонов на Крайнем Севере, которые доставляют по воде, проходят через Северный морской путь.

Для доставки этих грузов в состав вспомогательного флота еще в 2017 году включили многофункциональное судно тылового обеспечения ледового класса «Эльбрус» и ледокол «Илья Муромец».

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