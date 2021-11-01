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Врач рассказал об опасных для сердечников последствиях коронавируса

Анна Касаткина
18:35 01.11.2021
Из-за заражения COVID-19 человек гораздо больше подвержен образованию тромбов, чем после вакцинации, заявил кардиолог.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: imagebroker Michaela Begsteiger Globallookpress
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Вероятность образования тромбов после вакцинации от COVID-19 существенно ниже, чем при заболевании человека коронавирусом. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач-кардиолог Павел Хорошев.

При вирусном заболевании в крови человека образуются антитела, которые одним «концом» цепляются за вирус или бактерию, а другим - за рецепторы клеток. Чаще всего это иммунные клетки, но встречаются и тромбоциты.

Определенные особенности COVID-19, такие как строение шипа и его большой размер, приводят к тому, что вместо мембраны вируса антитело разрушает тромбоциты, объяснил доктор.

«Обратное разрушение тромобцитов происходит очень часто... Для тех же самых тромбоцитов живых, других разрушение кого-то тромбоцита массовое говорит о том, что где-то тромбоциты жертвуют собой», - отметил Хорошев.

В результате, по его словам, начинается тромбообразование.

«Разрушение большого количества тромбоцитов спровоцирует тромообразование в кровеносной системе. Везде. Образующиеся тромбы, естественно, закупоривают кровеносные сосуды... В результате начинается ишемия ткани, вплоть до инфаркта», - добавил врач.

Хорошев отметил, что после вакцинации от COVID-19 человек в этом плане в безопасности, если находится в «стерильной» среде, где отсутствует вероятность заболеть, так как антитела не контактируют с вирусом. В случае же, если привитый заразится, может запуститься аналогичный вышеописанному процесс, заключил собеседник.

Ранее вирусолог назвал органы, которые чаще всего поражает коронавирус.

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