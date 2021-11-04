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Врач назвала три способа избежать воздействия магнитных бурь

Иван Линдеманн
16:21 04.11.2021
В этот момент очень важно не забывать принимать свои ежедневные лекарства от давления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Karolina Grabowska, Pexels
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Обезопасить себя от пагубного воздействия магнитных бурь можно при помощи питания. Об этом заявила врач-терапевт Анна Белоусова.

«В этот период нужно забыть про все похудательные диеты. Если в это время хочется булок и сладкого шоколада, то пожалуйста. Обязательно пить достаточно жидкости. Это может быть вода, это может быть чай, это могут быть соки. Нежелательно, чтобы это был кофе. Это могут быть любые кисломолочные напитки», - отметила она.

Также врач напомнила, что в этот момент очень важно не забывать принимать свои ежедневные лекарства от давления.

«Это так влияет на человека, потому что вызывает у людей с нестабильным давлением - как склонным к гипертонии, так и гипотонии - понижение или повышение давления, причем резко», - добавила Белоусова.

По ее словам, в этот период также очень важно важно высыпаться.

«Если же клонит в сон, надо дойти до кровати, упасть и спать. Ни в коем случае не смотреть в монитор компьютера», - сказала специалист.

Ранее основатель центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова рассказала, что плохое самочувствие во время магнитных бурь, метеозависимость - это повод более внимательно отнестись к своему организму, отыскать причину плохого состояния и пересмотреть образ жизни.

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