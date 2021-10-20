На Украине назвали катастрофой беспрецедентный рост цен на газ

Катастрофическая ситуация сложилась на рынках энергетических ресурсов Украины. Об этом заявили в Федерации работодателей страны.

Как отмечается в письме на сайте организации, в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов, цена на газ для украинских предприятий стала в четыре-пять раз выше, чем для их конкурентов.

По словам авторов письма, в случае отсутствия шагов со стороны власти для исправления ситуации неизбежны сокращения на предприятиях, закрытие компаний и остановка производства, миграция трудоспособного населения за пределы Украины и, как следствие, уменьшение поступления налогов в бюджеты разных уровней.

«Украина не может позволить себе терять время, поскольку на кону - конкурентоспособность украинской продукции и жизнеспособность украинских предприятий. Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти», - подчеркивается в документе.

Ранее в связи с высокими ценами на газ к гражданам Украины обратился президент Владимир Зеленский. По его словам, в стране достаточно запасов голубого топлива как для общества, так и для потребителей «по очень нормальным ценам».

Цены на газ в Европе значительно выросли за последние месяцы. Исторически максимум - 1937 за тысячу кубометров - был зафиксирован 6 октября.