Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине назвали катастрофой беспрецедентный рост цен на газ

Анна Касаткина
08:28 20.10.2021
Бизнес пригрозил сокращениями и закрытием предприятий в случае отсутствия шагов со стороны власти по исправлению ситуации.
На Украине назвали катастрофой беспрецедентный рост цен на газ
© Фото: Nazar Furyk, ZUMAPRESS,globallookpress
Читайте нас на:

Катастрофическая ситуация сложилась на рынках энергетических ресурсов Украины. Об этом заявили в Федерации работодателей страны.

Как отмечается в письме на сайте организации, в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов, цена на газ для украинских предприятий стала в четыре-пять раз выше, чем для их конкурентов.

По словам авторов письма, в случае отсутствия шагов со стороны власти для исправления ситуации неизбежны сокращения на предприятиях, закрытие компаний и остановка производства, миграция трудоспособного населения за пределы Украины и, как следствие, уменьшение поступления налогов в бюджеты разных уровней.

«Украина не может позволить себе терять время, поскольку на кону - конкурентоспособность украинской продукции и жизнеспособность украинских предприятий. Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти», - подчеркивается в документе.

Ранее в связи с высокими ценами на газ к гражданам Украины обратился президент Владимир Зеленский. По его словам, в стране достаточно запасов голубого топлива как для общества, так и для потребителей «по очень нормальным ценам».

Цены на газ в Европе значительно выросли за последние месяцы. Исторически максимум - 1937 за тысячу кубометров - был зафиксирован 6 октября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.