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В Гидрометцентре пообещали аномальное тепло в Европейской России

Майя Мусиенко
03:51 05.11.2021
Самым теплым днем, по прогнозам синоптиков, станет 5 ноября.
В Гидрометцентре пообещали аномальное тепло в Европейской России
© Фото: погода, Pixabay
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В ближайшие дни температурная аномалия в центре европейской части России достигнет шести градусов. Тепло сохранится и в начале следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В пятницу будет самый теплый день, в субботу тоже будет тепло. Температура будет превышать норму на шесть градусов. Днем и ночью будет семь-девять градусов. Дальше постепенное понижение температуры, но по отношению к норме все равно очень высокое. Первый рабочий день будет очень теплым, на пять градусов выше нормы», – рассказал синоптик РИА Новостям.

Вильфанд уточнил, что аномальное тепло приносит ветер из Средиземноморья.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал о температурных рекордах по теплу в столичном регионе. По его словам, нынешние показатели превышают температурную норму ноября на семь-восемь градусов.

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