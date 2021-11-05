В Гидрометцентре пообещали аномальное тепло в Европейской России

В ближайшие дни температурная аномалия в центре европейской части России достигнет шести градусов. Тепло сохранится и в начале следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В пятницу будет самый теплый день, в субботу тоже будет тепло. Температура будет превышать норму на шесть градусов. Днем и ночью будет семь-девять градусов. Дальше постепенное понижение температуры, но по отношению к норме все равно очень высокое. Первый рабочий день будет очень теплым, на пять градусов выше нормы», – рассказал синоптик РИА Новостям.

Вильфанд уточнил, что аномальное тепло приносит ветер из Средиземноморья.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал о температурных рекордах по теплу в столичном регионе. По его словам, нынешние показатели превышают температурную норму ноября на семь-восемь градусов.