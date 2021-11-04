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Синоптик рассказал о температурных рекордах ноября в Центральной России

Елизавета Потейчук
10:50 04.11.2021
Специалист «Фобоса» рассказал, что праздничный день 4 ноября станет одним из самых теплых в истории метеонаблюдений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал о температурных рекордах по теплу в столичном регионе. Синоптик рассказал, что прошлой ночью температура в Москве не опускалась ниже +7,3 градуса.

«Минувшей ночью в Москве, оказавшейся в центре дождливого циклона, оберегающего центр от охлаждения, минимальная температура на основной городской метеостанции ВДНХ не опускалась ниже + 7,3 градуса, что 4 ноября является самым высоким показателем за вторую половину 20 века», - рассказал Тишковец.

Специалист пояснил, что с 1948 года прошедшая ночь заняла второе место по теплу, учитывая другие температурные рекорды. Тишковец при этом добавил, что День народного единства также станет одним из самых теплых в истории метеонаблюдений.

«День народного единства станет тоже одним из самых теплых в метеоистории. В течение дня инициативу в атмосфере Центральной России перехватит промежуточный гребень антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, облака поредеют, а солнце прогреет воздух в Москве до 9-11 градусов тепла, в Подмосковье - до +7-12 градусов», - объяснил синоптик.

Тишковец упомянул, что такие показатели превышают температурную норму ноября на 7-8 градусов. Теплее дня 4 ноября этого года было в 2013 году, когда температура поднялась до +11 градусов, говорит синоптик.

Ранее Роман Вильфанд назвал регионы, где ожидается аномально теплая погода. По его словам, в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии температура будет выше на 14-17 градусов на следующей неделе.

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