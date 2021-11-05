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Миротворцы РФ примут участие в строительстве нового детсада в Нагорном Карабахе

Виктория Ивашечкина
03:00 05.11.2021
Дошкольное образовательное учреждение было принято разместить в бывшем здании сельской администрации.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские миротворцы совместно с благотворителями приступили к решению социального вопроса в Нагорном Карабахе по размещению нового детского сада на 40 мест для нуждающихся семей с детьми в двух селах Срхавенд и Кичан Мардакертского района.

«В этом детском садике планируется создание условий для воспитания двух групп, одна старшая группа куда будут включены дети пяти лет, а также младшая группа, где будут дети четырех лет. После осмотра здания было принято решение о создании восьми помещений для полного обслуживания этих групп», - заявил представитель центра гуманитарного реагирования Руслан Иванов.

Для нуждающихся семей в детском саду будут введены новые рабочие места для местного населения. На работу будет приниматься персонал на конкурсной основе.

«Садика нет в Кичане, мы с российским миротворческим контингентом и организацией «Мерси» сделаем садик для детей примерно на 40 детей», - отметил представитель ассоциации благотворительных организаций «Мерси» Артур Баласанян.

После осмотра миротворцами и благотворителями нескольких объектов в селе для размещения нового детского сада было принято решение разместить дошкольное образовательное учреждение в бывшем здании сельской администрации.

«Мы очень рады, что создаются новые условия для детей и открываются рабочие места. Главное, дети смогут здесь получить первичные знания, навыки, умения чтобы учится дальше в школе», - подчеркнул директор средней школы села Кичан Зорайр Абрамян.

В сентябре российские миротворцы совместно с ассоциацией благотворительных организаций передали 14 резервуаров для хранения питьевой воды в школы и детские сады Нагорного Карабаха, а также взяли ответственность за регулярное наполнение емкостей с помощью водовозов.

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