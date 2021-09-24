Миротворцы РФ обеспечили школы и детсады Нагорного Карабаха питьевой водой

Российские миротворцы совместно с ассоциацией благотворительных организаций передали 14 резервуаров для хранения питьевой воды в школы и детские сады Нагорного Карабаха, а также взяли ответственность за регулярное наполнение емкостей с помощью водовозов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Гуманитарную помощь учебным заведениям, медицинским учреждениям и другим нуждающимся организациям в Нагорном Карабахе оказывают в связи с перебоями подачи воды на территории региона. В настоящий момент резервуары получили 9 школ и 5 детских садов, которые находятся в отдаленных населенных пунктах вблизи линии разграничения сторон.

«Сегодня офицерами центра гуманитарного реагирования проведена акция по обеспечению школьных учреждений, а именно школы двух населенных пунктов Бадара и Мехдишен, емкостями для воды объемом 5 и 3 тонны. Общая численность учащихся в этих школах составляет более 300 человек. В дальнейшем совместно с ассоциацией благотворительных организаций, планируется провести такую акцию в 14-ти школах», – сообщил представитель российского миротворческого контингента Руслан Иванов.

Помимо прочего, российские миротворцы взяли на себя обязательства по регулярному наполнению емкостей. Сейчас на территории Нагорного Карабаха они ежедневно обеспечивают питьевой водой более полутора тысяч детей.

В общей сложности благотворителями был закуплен 21 резервуар. Часть них уже доставлены из России и переданы в образовательные учреждения региона.​​